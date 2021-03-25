İçermiş olduğu vitaminler ile salatalık maskesi, göz altı morluklarının düzeltilmesiyle beraber cildin çok parlak ve çok daha temiz bir formda kalmasına destek olur. Salatalığın içerisinde bulunan pek çok vitamin; günlük gereksinimi karşılar.

B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, folik asit, demir, kalsiyum, potasyum, fosfat, çinko gibi pek çok bileşeni içerisinde barındıran salatalık, maskesi ile yüze bakım yapan kadınların cildinde gözle görülen bir iyileşme olacaktır. Bu süreç içerisinde kişinin cildindeki ölü hücrelerden kurtulması mümkün olabilir. Çok sağlıklı bir görünüme de kavuşulabilir.

SALATALIK MASKESİ YAPIMI: SALATALIK MASKESİ NASIL YAPILIR?

Salatalık maskesinin yapımı adına kuru ve yağlı cilt tipi dikkate alınmalıdır. Yağlı cilt tipi adına salatalık maskesi yapımı için;

- 1 çay kaşığı kadar süt tozu ve 1 çay bardağı kadar yoğurt ile önceden dilimlenmiş salatalık taneleri robotun içinde çekilmelidir. Salatalık taneleri soyulmalıdır. Daha sonra bu maske yüze en çok 15 dakika boyunca bekletilecek şekilde uygulanmalıdır. Ardından ılık su ile durulanmalıdır. Bu maske sayesinde cildin daha parlak ve yağlanmış halden arınmış bir hale geleceğini görmek kesin olacaktır. Yağlı ciltler adına oluşturulmuş olan bu maske formülü; cildin daha nemli ve yağlardan kısa zamanda arınacağı şekilde tasarlanmıştır.

Kuru ciltler adına oluşturulacak olan salatalık maskesi için;

- Bir tane yarım salatalık rendelenerek, yarım muz da maskenin içine eklenmelidir. Bunun yanı sıra maskenin koyulacağı kase içerisine 4 çorba kaşığı limon suyuyla 1 çorba kaşığı bal ilavesi yapılmalıdır. Bu formül; bir araya getirilecek şekilde iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra cilde uygulanmalıdır. Bu neticeye ulaştıktan hemen sonra cildin çok daha parlak ve canlı görünmesi mümkün olacaktır. Bu maske uygulandıktan sonra yüzde minimum olarak 15 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Bunun sayesinde oldukça sağlıklı ve çok daha bakımlı bir cilde ulaşmak kesin olacaktır.

SALATALIK MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Salatalığın yararlarının yüze aktarılması için maske yapılmalıdır. Fakat kuru ve yağlı ciltlere göre değişik alternatifler ile bir maske uygulandığı zaman çok daha fazla verim alınacak sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır. Cilt, her zaman etkili neticelere destekleyici bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapılara ideal alan açıp, maskeler yapıldığında ise cildin gereksinim duyacağı bütün ayrıntılar uygulanmış olacaktır.

Sürekli şekilde uygulanan salatalık maskeleri ile cilde gereksinim duyulan sağlık ve bakım kısa zaman içinde aktarılacak ve oldukça başarılı yapıyla kendini belli edecektir. Salatalık maskesi; kişinin elinde olan imkanlarla dahi hazırlanarak, uygulanabilir. Salatalık maskesinin uygulanması için, her maskenin kendine göre özel püf noktaları bulunmaktadır. Yapılacak olan maskeye göre bu püf noktaları dikkate alınarak, istenen sonuç elde edilebilir.

SALATALIK MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

- Cildin bakımlı ve yumuşak olmasına olanak tanır.

- Yeni hücre oluşumunu destekleyerek, cildin yenilenmesine yardımcı olur.

- Kırışık oluşumunun önüne geçer.

- Cildin kuruluğunu alarak, kaşıntı ve egzama gibi durumları ortadan kaldırır.

- Salatalıkta yer alan A vitamini, hücrelerin yenilenmesini ve kendilerini onarmasına yardımcı olur.

- Salatalık maskesi, sivilcelerin yok olmasına yardımcı olur.

- Salatalık maskesi, iltihabın oluşmasını önler.

- Salatalık maskesi ile cildin parlaklık ve canlılık kazanması mümkündür.