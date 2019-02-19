'Saldivler' olarak adlandırılan Salda Gölü nerede?

Burdur’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Salda Gölü’nü çevre ve koruma bölgesi ilan ettiklerini açıklamış, gölün çevresine de 3 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından yeniden gündeme gelen Salda Gölü için internette “Salda Gölü nerede?” aramaları yoğun olarak yapılıyor. İşte detaylar…

Burdur’a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Gölü, 1989’dan bu yana doğal sit alanı statüsündedir. Yüksek turizm potansiyeline sahip Salda Gölü “Türkiye’nin Maldivleri” olarak biliniyor.

Burdur ilinin yaklaşık 64 km batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerindendir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Yüz ölçümü 44 km²'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır. Göle 1989 yılında Doğal Sit Alanı statüsü verilmiştir. 2012 yılında mesire yeri olarak kullanılan göl çevresindeki 12 alan ile birlikte Salda Gölü Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Derinliği bazı yerlerde 185 metredir. Güney cephesinde bulunan Sultan Pınarı suyu burayı bir mesire yeri haline getirmiştir. Salda Gölü, kumsalı, turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkânlarını sunan, doğanın en cömert olduğu alanlardandır. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Salda Gölü yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. imkânlar sunmaktadır.