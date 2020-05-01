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Dünya Salgın 2 yıl sürebilir! Bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyecek

Salgın 2 yıl sürebilir! Bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyecek

Dünya

Salgın 2 yıl sürebilir! Bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyecek

ABD'de yayınlanan bir rapora göre, salgın 2 yıl sürebilir ve corona virüs dünya nüfusunun üçte ikisi bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyecek.

01 Mayıs 2020, Cuma 15:30 Son Güncelleme:
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Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından corona virüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi. 

ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından corona virüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi. Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

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