Salgın okul öncesini vurdu

Türkiye hem Avrupa hem de dünya ortalamalarına göre yüz yüze eğitime en çok ara veren ülke oldu. Yapılan çalışmalara göre, her üç aylık okul kapatmanın kaybı ülke için bir buçuk yıla mal oluyor. Özel okullar da salgından en çok etkilenen kurumlardan biri. Türkiye’de yaklaşık 12 bin özel okul bulunuyor. Özel okullardaki öğrenci sayısı ise 1 milyon civarında. Salgın nedeniyle çok sayıda özel okul kapandı. Bunun büyük çoğunluğunu ise okul öncesi kurumlar oluşturuyor.

YÖNETİCİLER ANLATTI

Özel okullarda erken kayıt dönemi devam ediyor. Özel okulların dernek yöneticileri bu yılki kayıtların iyi olacağını düşünüyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TOZÖK) Başkanı Zafer Öztürk ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel ile özel okulların son durumunu ve erken kayıt dönemini konuştum. Özel okullarda erken kayıt döneminin mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten TOZÖK Başkanı Zafer Öztürk, şunları söyledi:

ERKEN KAYIT AVANTAJI

Kararlı veliler ne kadar erken kayıt yaparlarsa o kadar yüksek maddi imkan sağlayabilir. Salgın nedeniyle bazı okullar erken kaydı haziran ayında da devam ettirebilir. Ayrıca LGS sonucuna göre temmuz ayı başında kayıt yapacak okullarımız, çeşitli burs imkanları da sunacak. Velilerin kendini ispat etmiş ve yıllara dayanan geçmişi olan köklü okulları tercih etmeleri daha sağlıklı olacak. Okul tercih ederken o okulun mevcut velilerine ve mezunlarına danışılmalı.

VELİLERİN TERCİHİ

Veliler uzaktan eğitimin ne kadar süreceğini merak ediyor. Bu belirsizlikte veliler mecburen uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiyi ve uygulanan metotları araştırıyor. Özellikle uzaktan öğretimde canlı ders uygulaması ve yüksek teknolojiye dayalı kesintisiz ders yapma imkanı tercih nedeni oluyor. En önemli hususlardan birisi de yüz yüze eğitime izin verilen dönemlerde, okulun uyguladığı disiplin ve sunduğu hijyenik eğitim ortamı oluyor.

350 BİN ÖĞRENCİ AZALDI

Özel okullar ücret artışlarını yönetmeliğe göre belirliyor. Bu yılki tavan artış oranı yüzde 25 civarındaydı ancak Türkiye ortalaması yüzde 12-18 aralığında gerçekleşti. Salgın döneminde ne yazık ki başta okul öncesi kurumlar olmak üzere, öğrenci sayısında yüzde 30 azalma, 30 bin de istihdam kaybı oldu. Kesin olmayan rakamlara göre 1000’e yakın kurum kapanmış görünüyor. Bunun büyük çoğunluğunu okul öncesi kurumlar oluşturuyor. 350 bin civarında öğrenci azalması oldu.

ÖZEL KURSLAR DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, kurslar ve özel okullarla ilgili önemli bilgiler verdi. Salgından en çok etkilenen kademe okul öncesi oldu. Anaokulu ve kreşlerde öğrenci sayısı salgın öncesine göre yüzde 70 azaldı. Diğer kademelerde azalma yüzde 7 düzeyinde. Yeni kayıt döneminin henüz başındayız. Bu yılki kayıtlar daha iyi olacak gibi gözüküyor. Özellikle uzun süredir eğitimin uzaktan yapılması bazı kayıplar oluşturdu. Veliler bu kayıpların özel okullarda daha kolay giderileceğini düşünüyor.

‘AÇIĞI KAPATACAĞIZ’

Türkiye hem Avrupa hem de dünya ortalamalarına göre yüz yüze eğitime en çok ara veren ülke oldu. Yapılan çalışmalara göre, her üç aylık okul kapatmanın kaybı ülke için bir buçuk yıla mal oluyor. Eğitimdeki bu yaranın mutlaka sarılması gerekir. Biz özel okullar ve kurslar olarak önümüzdeki dönem yaz tatillerinin bir bölümünde ve hafta sonlarında ilave programlarla bu açığı gidereceğiz.

KURSLARDA TELAFİ

Özel öğretim kursları da bu süreçten olumsuz etkilendi. Sınav hazırlık gruplarında yüz yüze eğitim devam ediyor. Kurslar, salgın dönemindeki kayıpların giderilmesi açısından önemli bir fırsat. Özellikle okullarımızda yüz yüze görülmeyen konular kurslarda işleniyor. Sadece sınav hazırlık grupları için değil, ara sınıflar için de bu önemli bir telafi imkanı olacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİ

Geçtiğimiz yıllarda velilerimize verilen eğitim öğretim teşvikleri tekrar uygulanmalı. Çocuğunu özel okula gönderen bir velinin bakanlık bütçesini öğrenci başına 12 bin TL rahatlattığı dikkate alınırsa bu teşviklerin ne kadar adil olduğu görülecek. Özel okullardaki öğrenci sayısının artması resmi okullara giden öğrenci için de bir avantaj.