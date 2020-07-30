Salgın üniversite tercihlerini etkiledi

Corona virüs salgını sürecinde, virüsle ilk cephede savaşan sağlık çalışanları oldu. Uzmanlar, tıp ve sağlık sektörüne güvenin tazelendiği, itibarının zirve yaptığı bu sürecin, üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacağına ve sağlık sektörüne talebin artarak devam edeceğine dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü bir sağlık eğitim sistemine sahip olduğunu belirten Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, sağlık sisteminin altyapısı ve motivasyonu sayesinde COVID-19 salgını sınavını başarıyla verdiklerini söyledi. Tıp eğitiminin çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nalbant, “Sadece zeka ve beceri yetmiyor. Ruh gerekiyor, yürek gerekiyor. Türkiye’de tıp eğitiminin gözde olmasın sebebi de Türk halkında bu ruhun olmasıdır” diye konuştu.

Türkiye hemşire istihdamına açık

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Şenay Öztürk ise salgın sürecinde hemşirelerin gösterdiği yüksek özveri ve meslek aşkına dikkat çekerek, “Hemşirelik, insanlığın var olduğu günden itibaren varlığını devam ettiriyor. Bu zorlu süreçte gördük ki, gerçekten olmazsa olmaz meslek gruplarından biri hemşirelik” dedi. Hemşirelere her zaman ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın artarak devam edeceğini vurgulayan Dr. Öztürk, dünya genelinde 28 milyon civarında hemşire olmasına rağmen halen 6 milyon açık olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin hemşire istihdamına açık olduğunu söyledi.

Hastane imkanı birinci şart

Tıp fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Nalbant, “Tıp fakültesinde okumak isteyen adaylar öncelikle tıp fakültesinin kendi hastanesinin olup olmadığına bakmalılar. Tıp fakültelerinde öğrencinin gerçekten hasta ile temas etmesi, ayrıca öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemli. Akreditasyon ve sosyal olanaklar, kampüs olanakları wwelbette önemli ancak hastane imkanı birinci şart.”

Sağlık bilimleri revaçta

Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar da meslek seçiminin geleceği belirleyen bir karar olduğunu vurgulayarak, bu yıl en revaçta olan bölümlerin salgın dolayısıyla sağlık bölümleri olduğunu söyledi. Özpınar, hangi bölüm tercih edilirse edilsin Türkiye’nin iyi yetişmiş, donanımlı yeni nesile ihtiyacı olduğunu belirterek, bu tercihin iyi düşünülerek yapılması gerektiğini vurguladı.