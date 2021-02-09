Salma Hayek: Haykırmak istedim

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, kariyerinin başlarındayken herkesin kendisine başaramayacağını söylediğini açıkladı. Press Association’a konuşan 54 yaşındaki sanatçı, “Bana, ‘Meksikalılar bunu asla başaramazlar ve kariyerin 30’larının ortalarında ölecektir’ derlerdi. O dönem bizim için Hollywood’da başrolü kapmak imkansızdı” itirafında bulundu.

Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Hayek, “Ben savaştım ve kazandım. Neredeyse onlara inanacaktım. Dünyaya haykırmak istedim çünkü bu, harika bir şey” dedi.

Kadınların ileri yaşlarında da ‘çiçek açabileceklerini’ bilmelerini isteyen aktris, “Bunun farkına varmalılar; çünkü 30’larınızın da ortasında olsanız o baskıyı hissediyorsunuz, 40’larınızın da… Hayata geç atılmak, güzel bir şey. Bitmiş değiliz. Eğer hâlâ yaratıcı, hevesli ve meraklıysanız, yaşamınız heyecan verici olabilir” ifadelerini kullandı.

'Egzersiz yapmam gerekiyordu'

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Salma Hayek, takipçilerinin beğeni yağdırdığı iddialı pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Entertainment Tonight'a röportaj veren 54 yaşındaki yıldız, koronavirüs pandemisinin başlarında spor salonuna gitmeye başladığını ve çok çalışarak ulaştığı formda görüntüsünü paylaşmak istediğini söyledi.

Bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici bulduğunu belirten Hayek, "Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum. Hiç utanmıyorum çünkü bunlar tatilimin ilk haftasındaydı" ifadelerini kullandı.

Desperado etkisi

Paylaşımlarının aksine her gün havuz veya deniz kenarında olmadığını belirten dünyaca ünlü oyuncu, tatilinde çektiği fotoğrafları paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado'da rol alan Salma Hayek, bu filmdeki performansıyla adını tüm dünyaya duyurmuştu.



