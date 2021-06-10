Salma Hayek'in 20 yıllık pişmanlığı
Meksika asıllı ABD’li oyuncu Salma Hayek (54) InStyle dergisinin kapak yıldızı oldu. Hayek, Harvey Weinstein hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
10 Haziran 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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2017’de Hollywood’un sapık prodüktörü Harvey Weinstein’ın zorbalıklarını ilk kez anlatan Hayek, bu röportajında da ona değindi. Şunları söyledi:
- Prodüktörüm Harvey Weinstein onunla duşa girmediğim, masaj yapmasına izin vermediğim ve oral seks yapmayı reddettiğim için ‘Makyavelist bir öfke nöbeti’ geçirdi.
- 2002’deki Frida filminden beni kovmakla tehdit etti.
- Ashley Judd ile çıplak bir sevişme sahnesinde oynamaya zorladı.
- 20 yıl önce Weinstein hakkında konuşma cesaretini neden bulamadığımı merak ediyorum.