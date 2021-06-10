2017’de Hollywood’un sapık prodüktörü Harvey Weinstein’ın zorbalıklarını ilk kez anlatan Hayek, bu röportajında da ona değindi. Şunları söyledi:

Prodüktörüm Harvey Weinstein onunla duşa girmediğim, masaj yapmasına izin vermediğim ve oral seks yapmayı reddettiğim için ‘Makyavelist bir öfke nöbeti’ geçirdi.

2002’deki Frida filminden beni kovmakla tehdit etti.

Ashley Judd ile çıplak bir sevişme sahnesinde oynamaya zorladı.

20 yıl önce Weinstein hakkında konuşma cesaretini neden bulamadığımı merak ediyorum.







