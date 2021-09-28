Evinizi güzelleştirirken aynı zamanda bakımı size terapi gibi gelecek salon çiçekleri bakımı doğru yapılırsa uzun süre yaşarlar.Peki, salon çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Salon çiçeği hikayesi nedir? Salon çiçeği bakımı hakkında bilinenler...

SALON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Güzel dostlarımızın günlük bakımını yaparken yorulmayacak adeta rahatlayacaksınız. Su içtiğinizde, yemek yediğinizde, özenle giyindiğinizde kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız, bitkilerle de ilgilendiğinizde bir o kadar iyi hissedeceksiniz. Çünkü bu güzel bitkiler size muhtaç canlılardır.

Dolayısıyla belirli bir süre sonra salon bitkilerinizi yavrunuz gibi görürsünüz. Çiçeklerin tek istekleri doğru bir yer ve doğru zamanda verilen sudur. Salon bitkilerinin günlük bakımlarını yapabilmek için ihtiyacınız olan, su haznesi çok dar olmayan bir sulama kabı, yapraklarını nemlendirmek için bir sprey kutusudur. Hafta da 1-2 kez sulayıp, aydınlık yerlerde muhafaza etmeniz yeterlidir.

Bitkilerde bizler gibi su ihtiyacı hissederler. Yeteri kadar su alamadıklarında da haliyle solar veya ölürler. Bunun yaşanmasını istemeyiz. Neticede bitkilere öldürmek değil yaşatmak için ev sahipliği yaparız. Salon bitkilerinin su ihtiyaçlarını dile getirme gibi bir durumları olmadığından bu görev bizlere düşüyor.

Bitkinin toprağını parmağınızla kontrol edin. Toprak çok kuruysa demektir ki o çiçek su bekliyor. Eğer toprağı ıslaksa bu da onun suyu istemediği anlamına gelir. Kontrol ettiğinizde toprak nemli ise eğer hiçbir şey yapmanıza gerek yok.

Önemli bir ayrıntı da, çiçeklere verdiğiniz suyun klorlu olmamasına dikkat edin. Klorlu çeşme suları çiçeklerinizin köklerine zarar verir. İçme suyu veya yağmur suyu olması önemlidir. Sulama işlemi çiçeğin cinsine göre de farklılık gösterir. Kalın yapraklı çiçekler daha fazla su ihtiyacı duyarlar.

En önemli detaylardan biri ise, bitkinizi suladıktan sonra saksının altındaki kabı kontrol etmelisiniz. Orada oluşan su birikintisi maalesef ki kökleri çürütebilir. Bu yüzden biriken suları dökmeniz gerekir. Tabi ki sulama işlemi mevsime göre de değişir. Yaz aylarında çiçekler daha fazla su ihtiyacı duyarlar.

SALON ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her salon çiçeğinin özellikleri kendi türlerine göre değişmektedir.

SALON ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



