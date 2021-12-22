Türkiye Samanlıkta şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Samanlıkta şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Türkiye

Samanlıkta şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Murat K., evinin samanlığında ölü bulundu.

22 Aralık 2021, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
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Olay, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı.

Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AYDIN (İHA)

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