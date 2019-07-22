Şampiyon voleybolcular yurda döndü

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yurda döndü.

Şampiyon milliler, Türkiye Voleybol Federasyonu ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

''GURUR VERİCİ''

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı Antrenörü Berk İnanç, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öncellikle Türk sporu ve voleyboluna hayırlı olsun. Şampiyon olarak yurda dönmek gerçekten gurur verici. Kızlarımız sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Özellikle final maçında ev sahibi İtalya'yı 3-0 yenmek gurur verici. Bu çocuklarımızın gelişimini takip ederek, daha üst seviyelerde daha güzel başarılar kazanmak için planlamalar yapılacak." diye konuştu.

''İNANIYORDUK''

Milli takım kaptanı Pelin Eroktay, şampiyonada çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Özge Arslanalp, organizasyon için iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Şampiyonada çok iyi kenetlendik ve iyi bir takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

AA