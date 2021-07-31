Türkiye Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla satıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla satıyor

Türkiye

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla satıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet tarla ihale ile satılacak. Belediye, ilan.gov.tr üzerinden ilan verdi ve ihale tarihi 05.08.2021 15:00 olarak belirlendi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi "Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2014 tarih, 6-1-77 sayılı kararı ile satışına karar verilen Mülkiyetleri Belediyemize ait, tapuda Amasya İli, Taşova İlçesi, Arpaderesi Köyü’nde kayıtlı olup; aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgileri ,Özellikleri, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 20 adet tarla nitelikli taşınmazların, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

İlanla ilgili detaylı bilgiler ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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