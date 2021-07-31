Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi "Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2014 tarih, 6-1-77 sayılı kararı ile satışına karar verilen Mülkiyetleri Belediyemize ait, tapuda Amasya İli, Taşova İlçesi, Arpaderesi Köyü’nde kayıtlı olup; aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgileri ,Özellikleri, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 20 adet tarla nitelikli taşınmazların, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

İlanla ilgili detaylı bilgiler ilan sayfasında verildi.

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