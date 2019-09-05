Valilik'ten yapılan açıklamada, “İlimiz Salıpazarı ve Terme İlçelerinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sel afeti, İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ‘genel hayata etkili’ sayılmış, afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşlar ise afetzede kabul edilmiştir.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya konuya hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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SAMSUN (İHA)