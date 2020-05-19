Samsung Galaxy Note 20 bekleyenlere kötü haber

Samsung'un yaklaşan Galaxy Note 20 serisindeki bir modelin büyük bir pil sorunu olabilir. Galaxy Note 20 Plus'ın en üst düzey Galaxy S20 Ultra'dan daha küçük bir pille geleceği iddia ediliyor.

Eğer doğruysa, bu hayal kırıklığı yaratan bir gelişme. Ancak Samsung'un Note 20 için üzerinde çalıştığı yeni bir özelliğinin de olduğu söyleniyor.

Daha önce standart Note 20'nin pil kapasitesini 4.000 mAh olarak ortaya çıkaran GalaxyClub , şimdi Note 20 Plus'ın 4.500 mAh bataryaya sahip olacağını iddia etti. Bu, Galaxy S20 Plus ile aynı boyutta demek. Galaxy S20 Ultra'da bulunan 5.000 mAh pilden 500 mAh daha küçük.

4.500 mAh, önceki nesil Samsung phabletlerine göre bir gelişme. Çünkü Galaxy Note 10 Plus'ta 4.300 mAh pil vardı.

Galaxy Note kullanıcılarının S20 Ultra'nın pil boyutunu yeni telefonlarıyla eşleştirememesi talihsizlik. Bunun yerine her zaman S20 Ultra'yı satın alabilseler de, Galaxy Note deneyimini tanımlayan ve birçok kullanıcıyı Samsung'un Note cihazlarına çeken S Pen kalemini bırakmak zorunda kalacaklar.

Galaxy Note 20 lansmanının son sürümünü, muhtemelen Ağustos ayında görebiliriz. Aynı zamanda Galaxy Fold 2, Note serisinde olan stylus kalemi destekleyecek. Fold 2'nin fütüristik ama esnek bir şasiye sahip olması bekleniyor. Ancak Note 20'nin LTPO ekranından yoksun olacak.

Peki Samsung Galaxy Note 20’nin satış fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Note 20 modelinin 1.000 doların üstünde bir fiyattan satışa sunulacağı iddia ediliyor. 1.000 doların altında satışa sunulması beklenmeyen telefonun Plus modelinin daha yüksek fiyattan satışa sunulacak.

Galaxy Note 10 modelinin yurt dışındaki fiyatı 949 dolar, Galaxy Note 10 Plus’ın 1.099 dolar ve Note 10 Plus 5G’nin fiyatı ise 1.299 dolar. Galaxy S20 modelinin başlangıç fiyatının 999 dolar, Plus modelinin 1.199 dolar, S20 Ultra modelinin ise 1.399 dolar olduğunu da hatırlatalım.

Galaxy Note 20 Plus’ın Türkiye fiyatının da 10 bin TL’ye yakın olacağını ön görebiliriz. Şu da var Samsung telefonların zaten değer kaybettirdiği yıllardır biliniyor. Note 20 Plus’ın da kısa süre içinde aslında fiyatının düşeceğini söylemek yanlış olmaz. Bir de karşısında Apple gibi bir rakip varken Samsung’un şansı sizce var mı yorumlarda bize bildirin.











