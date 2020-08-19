Şunu da belirteyim, Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy Note 20'ye göre daha üstün bir telefon olduğu açık. Peki daha pahalı olan Note 20 Ultra sizin için uygun bir telefon mu? Paranız varsa 120Hz ekran, daha iyi netleyen kamera ve daha duyarlı S-Pen için bu telefon tercih edilebilir. Şu anda bir mobil cihazda bulunan en iyi özelliklerden bazılarını sizlere sunuyor.





Ancak ekran kalemi ve 120Hz ekran sizin için önemli değilse Samsung Galaxy S20 Ultra veya OnePlus 8 Pro gibi modellere bakabilirsiniz. Ya da Apple'ın 5G’yi de destekleyeceği söylenen 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max modelini bekleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra’ya 12.999 TL'ye sahip olabilirsiniz.