Samsung Sero TV inceleme: Dönme dolap gibi televizyon

Yoğun sosyal medya kullanıcılarını hedefleyen bu dönen TV, içerikleri hem manzara hem de portre modunda sunabiliyor. Yani yatay modda Netflix’ten filmi izleyebilir ve bir sonraki adımda dikey moddayken Twitter veya TikTok'ta gezinebilirsiniz.

TV tek düğmeyle 90 derece dönebiliyor ve bunu yapması sadece 2-3 saniye sürüyor. Ancak motorlu yapı sayesinde dönebildiğinden bu işlem sırasında bir de ses çıkartıyor. Sürekli bu sesi duymak da bir süre sonra sıkıcı olabilir. Bardağın diğer tarafından baktığımızda da sosyal medya için bir TV istiyorsanız, bu TV tam sizlik. Piyasadaki çoğu ürün buna benzemiyor zaten.

Kısaca üstü düzey sosyal medya kullanıcıysanız, bütçeniz varsa ve bir TV'den TV dışında daha fazla şey bekliyorsanız Samsung Sero'yu tercih edebilirsiniz. Fiyatı ne kadar derseniz yaklaşık 11 bin TL.