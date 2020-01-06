Samsung yeni 49 inç Odyssey adlı oyuncu monitörünü duyurdu

Monitörün performansları, Samsung'a endüstrinin ilk yüksek performanslı 1000R kavisli ekran ve Eye Comfort sertifikasını veren lider bir uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından onaylandı. Oyuncular 1ms tepki süresinden ve 240hz RapidCurve teknolojisinden faydalanbilecek. Samsung'un en yeni oyun monitörleri NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve DP1.4'te Adaptive Sync'i de destekleyecek. 1 ms tepki süresi, HDR1000 derecelendirmesi de diğer detaylardan.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Başkanı Seog-gi Kim, “Samsung’un yeni kavisli oyun monitörü serisi, oyunculara yeni ve sürükleyici bir deneyim sunmak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Samsung oyuncu monitörü için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz paylaşılmadı.



