Profesyonel ve günlük kullanım için tasarlanan Samsung T7 Touch; PC, tablet, akıllı telefon veya oyun konsolunda çok sayıda resmin, oyunun veya 4K/8K videonun güvenli bir şekilde saklanması için yeterli kapasiteye sahip. Ayrıca tüm bu içeriklerin rahatça taşınabilmesini sağlayacak güçte dayanıklılık da sunuyor.

T7 Touch, önceki depolama çözümlerine göre önemli bir hız artış imkânı da sağlıyor. 1.050 MB/sn okuma hızı ve 1.000 MB/sn yazma hızı ile T7 Touch, selefi T5'ten yaklaşık iki kat, harici HDD'lerden ise 9,5 kat daha hızlı bir kullanıma imkân veriyor. Cihaz maksimum hızına NVMe arayüzü ile kullanıldığında ulaşabiliyor.

AES 256 bit donanım şifrelemesine ek bir güvenlik katmanı olarak T7 Touch, Samsung SSD’lere ilk kez yerleşik bir parmak izi okuyucu donanımı getiriyor. Bunun yanında, kullanıcıların yalnızca bir bakışta cihazın durumunu görebilmesini sağlayan bir “Hareket LED”i de bulunuyor. Dikkat çeken hızı, ek donanımları ve alüminyum kasasına rağmen, yeni SSD yalnızca 58 gram ağırlığında.

Siyah veya gümüş renk seçeneklerine sahip T7 Touch, farklı kullanım alanları için 500GB, 1TB ve 2TB boyutlarında sunuluyor. Kullanıcıların bulunduğu her yerde güvenilir bağlantı sağlamak için bir adet C’den C’ye, bir adet de C’den A’ya USB kablosu ile gelen T7 Touch, Windows, Mac ve Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Üç yıllık sınırlı garanti sunan T7 Touch’ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 500GB modeli için 1199 TL, 1 TB modeli için 1799 TL ve 2TB modeli için 3599 TL olarak belirlendi.

T7 Touch bu aydan itibaren 30’dan fazla ülkede satışta olacak. T7 Touch'ın piyasaya sürülmesinin ardından, yılın ikinci çeyreğinde Taşınabilir SSD T7'nin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.