Bilim & Teknoloji Samsung'un başkan yardımcısı 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsung'un başkan yardımcısı 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bilim & Teknoloji

Samsung'un başkan yardımcısı 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de bir mahkeme, Samsung Electronics'in Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'yi rüşvetten suçlu bularak 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 10:36 Son Güncelleme:
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Lee, ekim ayında babası hayatını kaybedince şirketin karar verme sürecinde en kritik ismi haline gelmişti. Tutuklanmasıyla Lee, Samsung'un gelecekte atacağı adımlarda rol oynayamayacak.

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52 yaşındaki Lee, görevden alınan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'in yakınındaki bir isme rüşvet vermekten suçlu bulunmuş ve 2017'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lee, suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti. Samsung yöneticisi bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Yüksek Mahkeme daha sonra davayı Seul üst mahkemesine geri gönderdi. Pazartesi günü sonuçlanan bu davada Lee, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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