Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında öldürülmesinin ardından, herkesin kolayca ulaşabileceği bir ürün olan samuray kılıcına yönelik eleştiriler ve araştırmalar artış gösterdi. Bir tabancadan daha tehlikeli olarak görülen samuray kılıcının ne işe yaradığı sorulurken, hediyelik eşya olarak satılması da tartışmalara neden oldu…

SAMURAY KILICI NEDİR?

Birçok yerde katana da denilen samuray kılıcı, Japonların geleneksel silahıdır. Tek ağızlı, kavisli, iki elle tutulabilecek kadar uzun saplıdır. Asıl amacı kesmek için olan samuray kılıcı hafif eğriliği sayesinde etkili bir saplama silahı olarak da kullanılabilir.

1953’TEN BU YANA YASAK

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş.

Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor.

Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor:

“Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

SAMURAY KILICI NE İŞE YARAR, HEDİYELİK EŞYA MI?

Samuray kılıcı, herkesin yaygın olarak kullandığı bir e-ticaret sitesinde 849 TL’ye satılıyor ayrıca ürünün altında tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video bulunuyor. Başka bir sitede ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Samuray kılıcı kişinin kim olduğuna veya yaşına bakılmadan kolayca alınabiliyor. Bu da hediyelik eşya adı altında satılan samuray kılıcının ne denli büyük bir tehlike arz ettiğini gözler önüne seriyor.