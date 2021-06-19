Sanal bebek Tamagotchi akıllı saat olarak geri döndü

İlk sanal hayvan Tamagotchi’nin çıkışının üzerinden 25 yıl geçti. Bir zamanların ikonik oyuncağı, daha önce mobil uygulama olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse Tamagotchi, Smart ile akıllı saat formatında geldi.

Tamagotchi’nin yeni nesil sanal bebeği, geçmişte olduğu gibi kullanıcılarına bazı sorumluluklar yüklüyor. Kullanıcıların kolunda taşıdığı ve her an bakım yapabilmesine olanak tanıyan Tamagotchi Smart, dokunmatik ve renkli bir ekranla geliyor. Dokunmatik kontrol özellikleriyle kullanıcılar sanal hayvanlarını uyandırabiliyor ve besleyebiliyor.

Sesli kontrol desteğiyle de sanal hayvan uyandırılabiliyor. Ancak verilen spesifik komutlar algılanamıyor. Bandai’nin Tamagotchi Smart’ı çocuklar için tasarladığını düşününce bunun doğru bir tercih olduğu söylenebilir.

Bandai aynı zamanda “TamaSma” kartlarıyla Smart sahiplerine saatlerine yeni karakterler yükleme imkanı verecek.

Bandai Namco’nun Tamagotchi Smart isimli sanal bebeği kasım ayında piyasaya sürmesi hedefleniyor. Pembe ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan akıllı saatin fiyatının 60 dolar olacağı açıklandı