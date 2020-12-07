Sanatçı Nuri Sesigüzel’in corona virüse yakalandığı ve hayatını kaybettiğine dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları usta sanatçı için üzüntülerini dile getirip, taziye mesajları yayınlamaya başladı. 77 yaşındaki Sesigüzel, hakkında çıkan 'öldü' iddialarına yanıt verdi.

'Evdeyim, beni öldürmüşler galiba'

Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.









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