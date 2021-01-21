Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yaptığımız yatırımlar ülkemizi devler ligine çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yaptığımız yatırımlar ülkemizi devler ligine çıkaracak

Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yaptığımız yatırımlar ülkemizi devler ligine çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2021, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

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Bakan Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak" ifadesini kullandı.

Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz" dedi.


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