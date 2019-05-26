Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı bina, yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla boşaltıldı

26 Mayıs 2019, Pazar 21:43
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Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle, bina sakinleri dışarı çıkamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bina sakinlerinden bazılarının akrabalarının yanına gideceği, diğerlerinin ise talep etmeleri durumunda belediye tarafından misafir edilebileceği belirtildi.

AA-DHA

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