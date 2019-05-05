Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem U.(33). konuşmak için iş arkadaşı Mustafa D'yi eve çağırdı. Evde buluşan ikilinin arasında bir sonra tartışma başladı.

Arkadaşını rehin alan Adem U. (sarı montlu)

Tartışmanının büyümesi üzerine Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi.

Rehin alınan Mustafa D.

Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



