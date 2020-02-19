Sancaktepe'de bir apartmanda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki apartmanda ikinci katta bulunan evde, henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan yangın paniğe neden oldu.

Mahalle eşrafı evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipleri apartmanda mahsur kalan biri yaralı, iki kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

'Koşarak eve geldim'

Yangın çıkan dairenin sahibi Sadık Demir, "Bana telefon geldi. Ben de koşarak eve geldim. İçeride oğlumun olduğunu, eşimin ve kızımı dışarıda olduğunu öğrendim. Oğlum içerideydi. Olay bittikten sonra yani 10 dakika sonra ancak içeriden çıkabilmiş. Çünkü uyku halindeymiş. Muhtemelen elektrik kaçağından olduğunu düşünüyorum" dedi.