SanDisk Extreme ve SanDisk Extreme Pro satışa sunuldu

Western Digital'in duyurusunu yaptığı yeni ürünlerinden biri olan SanDisk Extreme PRO Taşınabilir SSD, 2000MB/saniyeye varan okuma ve 2000MB/saniyeye varan yazma hızlarına sahip. Dövme alüminyum kasa, taşınabilir bir formda daha yüksek uzun süreli hızlar sunmak için bir soğutucu görevi görürken iki metreye kadar mesafeden düşmeye karşı da dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Ürün, aynı zamanda parola koruması ve 256-bit AES donanım şifrelemesine yükseltme ile özel içeriğin gizli tutulmasına yardımcı olur.

Şirketin tanıttı bir diğer ürün ise SanDisk Extreme Taşınabilir SSD oldu. Taşınabilir, yüksek kapasiteli bir sürücüde 1050MB/saniyeye kadar okuma ve 1000MB/saniyeye kadar yazma hızlarına sahip NVMe katı hal performansına sahip olan ürün, diğer modelde olduğu gibi iki metreye kadar mesafeden düşmeye karşı koruma ve IP55 su ve toz direncine sahiptir.





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Benzer şekilde ürün, parola koruması ve 256-bit AES donanım şifrelemesine yükseltme ile özel içeriğin gizli tutulmasına imkan veriyor.

SanDisk Extreme taşınabilir SSD’ler'in fiyatına gelirsek, 500GB olan modeli 119.99 dolar 1TB olan model ise 199.99 dolar. Ürünün aynı zamanda 2TB kapasiteli sürücüsü de çıkacak. Diğer yandan SanDisk Extreme PRO taşınabilir SSD’ler'in 2TB kapasiteli modeli 499.99 dolara satılacak. Bu ürünün 1 TB kapasiteli modeli de ilerleyen aylarda satışa çıkacak.