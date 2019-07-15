Sanık avukatından ilginç tepki: Akıllı raporuna şaşırdım...

Olay, 2017 Nısan ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hasanbey Mahallesi Hal Çarşı'daki bir iş yerinde garson olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Bal, sipariş götürürken yolda karşılaştığı psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Orhan Çinko ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammet Bal, eline geçirdiği sandalyeyle Orhan Çinko'nun üzerine doğru giderken sendeledi. Bal'ın elindeki sandalye düştü. Orhan Çinko, bıçakla sırtından ve göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Osman Çinko ise tutuklandı.

Osman Çinko (fotoğrafta) hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

AKILLI RAPORUNA ŞAŞIRDIM

Davanın karar duruşmasına, ölen Muhammet Bal’ın eşi Ebru Bal ile sanık avukatı Selami Uğur katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda aklı dengesinin yerinde olduğu belirtilen Orhan Çinko, duruşmaya Samsun Bafra Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Çinko savunmasında, "Psikolojik rahatsızlığım vardı. Tokat attım. Üzerime doğru sandalyeyle yürüdü. Bıçağı korkutmak için salladım. Pişmanım” dedi.

Sanık avukatı Selami Uğur ise, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu, cadde ortasında namaz kıldığını, çöplerden topladığı gazete parçalarını evine götürdüğünü söyleyerek, "Adli Tıp kurumundan gelen akıllı raporuna ben de şaşırdım. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum” dedi.

İki çocuğu ile dul kaldığını söyleyen Ebru Bal ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanık Orhan Çinko’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Çinko hakkında iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti, temyiz için 7 gün içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz yolunun bulunduğu belirtti.

DHA