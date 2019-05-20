Saniyeler içinde küle döndü!

Marmaracık Mahallesi Edirne yolu üzerinde seyir halinde bulunan Cihat Dinçer idaresindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, dorsede bulunan 26 ton hurda kağıt yanarak kül oldu.

TIR'ın çekicisini yanmaktan kurtaran sürücü, itfaiye ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında TIR'da bulunan 26 ton hurda kağıt kül oldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

AA