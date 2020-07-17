Türkiye Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

Türkiye

Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 96 ev karantinaya alınırken 96 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.

17 Temmuz 2020, Cuma 00:56 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu corona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı 119 numaralı kararda ilk defa karantina uygulanan ev ile karantina uygulaması sona erdirilen ev sayıları eşitlendi.

Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 15, Ceylanpınar ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 13, Haliliye ilçesinde 26, Karaköprü ilçesinde 22, Suruç ilçesinde 4 ve Viranşehir ilçesinde 8 farklı adreste karantina tedbirleri uygulanırken Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 5, Ceylanpınar ilçesinde 4, Eyyübiye ilçesinde 13, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 30, Karaköprü ilçesinde 19, Siverek ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 9 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.

ŞANLIURFA (İHA)


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