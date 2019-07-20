Şanlıurfa'da akrep alarmı! Ailesi ağlayınca anladı
Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 4 yaşındaki M.K. hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde evinin terasında oynayan M.K. (4) aniden ağlamaya başladı.
Ailesinin, çocuğu akrep soktuğunu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, M.K'yi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA-İHA