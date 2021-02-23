Türkiye Şanlıurfa'da bir minibüste cansız bedeni bulunan 3 kişinin ölüm nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da bir minibüste cansız bedeni bulunan 3 kişinin ölüm nedeni belli oldu

Türkiye

Şanlıurfa'da bir minibüste cansız bedeni bulunan 3 kişinin ölüm nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da bir minibüsün içinde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Valilik'ten 3 kişinin ölümünün nedeniyle ilgili açıklama geldi.

23 Şubat 2021, Salı 13:42 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğday Höyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bir panelvanda biri çocuk 3 kişinin ölü bulunduğu anımsatıldı.

Araçtakilerin balıktutmak ve piknik yapmak için baraj kenarına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Panelvan tipi araç ile balık tutmak ve piknik yapmak için gelen 1'i çocuk 3 kişilik bir aile, araç içerisine koydukları ısınmak amaçlı taş ocağı çay mangalını, odun ve kömür ile yakmak suretiyle uyumaları üzerine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayda kullanılan taş ocağı çay mangalının, açık arazide yemek pişirmek veya su ısıtmak amaçlı kullanılması gerekirken, kapalı bir alanda amaç dışı kullanılması sonucu bir ailenin yok olmasına neden olmuştur."
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