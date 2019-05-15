Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi D. yönetimindeki 63 S 0109 plakalı engelli servis minibüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu sürücüsün kontrolünden çıkarak sokakta oyun oynayan çocuklara, ardından bir evin duvarına çarptı. Kazada 5 çocuk ile serviste bulunan 4 kişi yaralandı. Biri ağır 7 yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.