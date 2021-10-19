Türkiye Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Türkiye

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta çanta içinde bebek cesedi bulundu.

19 Ekim 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti.

Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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