Türkiye Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Türkiye

Şanlıurfa'da koyun otlatma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki aile arasında ekili arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.



Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında, ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralılar ise ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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