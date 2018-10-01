Şanlıurfa'da 27 Eylül'de Dağ ailesi ve Suriyeli komşuları arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ kardeşler yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Dün iki kardeşin öldürülmesi olayına karışan 8 kişi tutuklandı. Olay sonrası kent merkezinde başlayan gerginlik ise sürüyor. Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı.

PROVOKASYON VAR

Çevre illerden kente polis takviyesi yapılırken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin halka sağduyu çağrısında bulundu. Vali Erin, "Bu olayı bahane ederek Şanlıurfa başta olmak üzere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde kamu düzenini bozmaya yönelik fırsat bekleyenlere meydanı bırakmamak gerektiğinin altını çiziyorum. Olayların aile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı provokatörlerce, toplumu galeyana getirmeye çalışan art niyetlilerce, gece yarılarında sokaklarda dolaşmak suretiyle önüne geleni yakmaya ve yıkmaya niyetlenmiş kişilerce gerçekleştirildiğini söylemek lazım" dedi.

SURİYELİ BABADAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bu arada ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeli Ahmet Sabra, yaşanan olaylarla ilgili Türkçe bilen kızı Şerza Sabra aracılığıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak sağduyu çağrısında bulundu. Sabra, "Sizler bizim İslam kardeşimizsiniz. Bize kucak açtınız. Bir Suriyelinin Türkiye'ye kötülük yapmasını asla istemeyiz" dedi.





Kaynak: Sabah