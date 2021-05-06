Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda da evlere misafir kabul edilemeyeceğinden dolayı, külünçeler komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen iş yerlerinde yoğun mesai harcıyor.

“ŞANLIURFA’YA ÖZGÜ BİR TAT”

Külünçe ustası Mikail Demir, Şanlıurfa'da bir gelenek olan külünçenin her bayram öncesi ilgi gördüğünü, kimi insanların evlerinde yapmayı kimilerinin ise pastanelerden hazır almayı tercih ettiğini söyledi.

Külünçe yapımının zahmetli olduğunu ve maharet gerektirdiğini anlatan Demir, "Tescilli Aligör külünçemiz çiğköftemiz gibi Şanlıurfa'ya özgü bir tat olarak yerini almıştır. Külünçe geleneğimiz yüzyıllara dayanıyor. Kıtlık zamanlarında büyüklerimiz külünçeyi katık olarak kullanmış. Şimdilerde de bayram geleneğimiz, gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bayramlarda başka bölgelerde misafirlere lokum, şeker veya çikolata ikram edilir. Bizim burada ise gelen misafirlere ayrıca külünçe de ikram edilir. Ramazan Bayramı yaklaştı, işlerimiz de yoğunlaştı. İnsanlar, külünçeyi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye olarak gönderiyor." dedi.

ŞEKER HASTALARINA ÖZEL KÜLÜNÇE

Külünçeye olan rağbet nedeniyle zaman içerisinde farklı türlerinin de yapımına başlandığını ve çeşitlilik kazandırıldığını dile getiren Demir, "Bayram sofralarının vazgeçilmezi külünçemizin başta tuzlu ve tatlı çeşidi yapılıyordu. Son zamanlarda gelen talepler üzerine fıstıklı, fındıklı, tarçınlı ve incirli çeşit de yapmaya başladık. Geçen gelen bir müşterimiz şeker hastaları için incirli külünçe istedi. Biz de talebi üzerine kendisine incirli külünçe yaptık ve çok beğendi. Bununla birlikte şeker hastalarına özel şekersiz külünçe yapmaya başladık. Müşterilerimiz çok beğendi. Şekersiz ve incirli külünçe talepleri de artı." diye konuştu.

Külünçe ustası Mehmet Demir ise Aligör külünçesinin içerisine konan 7 baharat ve diğer malzemeler nedeniyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Külünçenin yiyen kişilerin damağında güzel bir tat bıraktığını aktaran Demir, "Bizim yaptığımız külünçeyi diğerlerinden ayıran özelliği kullandığımız malzemelerdir. Yapımında yağ, şeker, un, susam ve baharat kullanıyoruz. Tamamen doğal bir lezzettir. Külünçelerimiz gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor." ifadelerini kullandı.



