Yeni dönemde ‘Kazı Kazan’ oyunlarına, yenilenen kartlar sayesinde ilgi artmaya başladı. Çünkü yeni oyunlar hem daha eğlenceli hem de ikramiye miktarları bakımından daha çekici. Yeni Kazı Kazan oyunlarından ‘Şans Dağı’nda 8 ayrı satırda üzeri altın külçeleriyle kaplı 16 kazıma alanı yer alıyor. Oyunda amaç bir satırdaki iki sembolün aynı olması. Yani Şans Dağı kartı ile kazanmak için 8 ayrı şansınız bulunuyor. Bir satırda iki aynı sembolü bulmak, ikramiye kazanmak için yeterli. Aynı iki sembolün arasında yer alan ikramiye tutarı oyuncuya ödeniyor.

ŞANS DAĞI'NDA TEK KARTA BİRDEN FAZLA İKRAMİYE ÇIKABİLİR

Şans Dağı kartında bir satırda iki aynı sembolü bulursanız, kazancınız sadece o satırla sınırlı olmayabilir. Bir diğer satırda daha herhangi bir sembolden iki aynı sembolü bulursanız onun da ikramiyesi kazancınıza eklenir. Yani oyunun adındaki gibi ikramiyeniz de şansınıza göre “dağ gibi” büyüyebilir. Oyunda en fazla 4 satırdaki ikramiye toplamı kadar para kazanmak mümkün. Bu nedenle bir satırı kazıyıp “bana bu kadar çıktı” diye bileti tahsil etmeden önce tüm satırları kazıyarak toplam kazanca bakmak çok önemli. Diyelim ki bir satırdan 50 TL bir diğer satırdan da 100 TL çıktı toplam kazancınız 150 TL olacak.

ALTIN: BÜYÜK İKRAMİYE 200 BİN LİRA

-Soldaki alanda ikramiyelerin saklı olduğu külçe altınlar ve sağdaki BONUS OYUN alanındaki yıldız ve ödül yazısı kazınır.

NASIL KAZANILIR?

Soldaki alanda üç adet aynı ikramiye tutarının bulunması halinde ikramiye tutarı kazanılır.

-Sağdaki alanda yıldız kazınıp ikonu bulunursa, ÖDÜL’de yazan ikramiye tutarı kazanılır.

-Her iki oyunda da ikramiye bulunması halinde, iki tutarın toplamı kadar ikramiye kazanılır.

12 AY ŞANS: BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 200 BİN LİRA

-Her ayın altında iki sembol ve altın paraların altında bir tutar saklıdır.

-Sembollerin saklı olduğu aylar ve ikramiye tutarlarının saklı olduğu altın paralar kazınır.

NASIL KAZANILIR?

- Bir ayın içerisinde aynı iki sembol bulunursa, ilgili ayın ikramiye kısmındaki tutar tek seferde kazanılır.

- Bu durumun birden çok ay için gerçekleşmesi halinde, ilgili aylardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.

-Aynı ay içerisinde iki adet sembolünün bulunması halinde, 12 ay boyunca her ay 100.000 TL kazanılır.