Şans Topu çekildi (13 Kasım Şans Topu sonuçları)
Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 19, 21, 24, 25 ve artı 5 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448’er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 123 lira 45’er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 496 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 905 kişi 52’şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 90 kişi 25 lira 85’er kuruş, 3 bilen 86 bin 412 kişi 4 lira 55’er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 678 kişi 5 lira 85’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 220 bin 920 kişi 3 lira 40’ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Adana’nın Çukurova, Aydın’ın Çine ve Mersin’in Akdeniz ilçelerinden yatırıldı.
ANKARA (AA)