Şans Topu çekildi (27 Şubat 2019 Şans Topu sonuçları)
Şans Topu oyununun 924’üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 23, 26, 27 ve artı 13 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 924’üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15’er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35’er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.