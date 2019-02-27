Şans Topu çekildi (27 Şubat 2019 Şans Topu sonuçları)

Şans Topu oyununun 924’üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15’er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50’şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35’er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA