Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler

> Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, ayrı bir küre içindeki 14 numara içinden de 1 numara çekilir.

> 5+1 bilenler büyük ikramiye kazanır. 􀆽Ayrıca çekiliş sonucunda 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.

> Şans Topu'nda kolon ücreti 2 lira.

> 34 top arasında en çok çıkanlar 18-22-32 (17'şer kez)

> Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.

> Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 çekiliş var.

> Şans Topu’nda çoklu çekiliş seçeneği mevcut.

> 34 numara içinden 5 sayı ve +14 sayı içinden bir numara çekiliyor. Kuponlarda bu net olarak gösteriliyor.

0+1 BİLENLERE İKRAMİYE

Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.