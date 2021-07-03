Şans Topu hakkında bilmeniz gerekenler
Şans Topu haftada 2 gün çekiliyor: Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.30’da.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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> Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, ayrı bir küre içindeki 14 numara içinden de 1 numara çekilir.
> 5+1 bilenler büyük ikramiye kazanır. Ayrıca çekiliş sonucunda 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.
> Şans Topu'nda kolon ücreti 2 lira.
> 34 top arasında en çok çıkanlar 18-22-32 (17'şer kez)
> Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.
> Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 çekiliş var.
> Şans Topu’nda çoklu çekiliş seçeneği mevcut.
> 34 numara içinden 5 sayı ve +14 sayı içinden bir numara çekiliyor. Kuponlarda bu net olarak gösteriliyor.
0+1 BİLENLERE İKRAMİYE
Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.