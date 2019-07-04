Şans Topu sonuçları... 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü

3 Temmuz tarihli 942. hafta Şasn Topu sonuçları belli oldu. Düşen rakamlara göre büyük ikramiye 3'e bölündü. Şanslı kişiler 555 bin lira kazandı.

Şans Topu'nda kazandıran numaralar: 03-07-09-17-24+06

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 28 kişi 2 bin 974 lira 75’er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 381 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 667 kişi 37 lira 90’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 374 kişi 19 lira 95’er kuruş, 3 bilen 100 bin 421 kişi 3 lira 60’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 291 kişi 5 lira 45’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 641 kişi 3 lira 35’er kuruş ikramiye alacak.



