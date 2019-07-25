Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye Konyaltı'na gitti
Şans Topu sonuçları dün açıklandı. Büyük ikramiye Antalya Konyaaltı'na giderken talihli 828 bin 884 lira 85 kuruşun sahibi oldu. İşte 945. haftada düşen numaralar...
Perşembe günleri oynayanlara yüz binlerce lira dağıtan Şans Topu'nun 945. hafta çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiye Antalya Konyaaltın'dan 1 kişiye çıktı. Şanslı kişi 828 bin 884 lira 85 kuruş kazandı.
24 Temmuz Şans Topu'nda kazandıran numaralar şöyle: 07-14-18-22-34+05
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85’er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.