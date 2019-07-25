Perşembe günleri oynayanlara yüz binlerce lira dağıtan Şans Topu'nun 945. hafta çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiye Antalya Konyaaltın'dan 1 kişiye çıktı. Şanslı kişi 828 bin 884 lira 85 kuruş kazandı.

24 Temmuz Şans Topu'nda kazandıran numaralar şöyle: 07-14-18-22-34+05

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85’er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.