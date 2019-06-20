Çarşamba günleri gerçekleşen Şans Topu'nun dün akşamki çekilişinde büyük ikramiye İstanbul Gaziosmanpaşa'dan bir kişiye çıktı. Talihli kişi 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş kazandı. Şans Topu'nda geçen hafta devir yaşanmıştı.

19 Haziran Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 15-16-17-27-28+04

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85’er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15’er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.