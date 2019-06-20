Şans Topu sonuçları: İkramiye İstanbul'a gitti
Şans Topu Sonuçları belli oldu. 940. haftada İstanbul Gaziosmanpaşa'dan bir kişi 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruşun sahibi oldu. Peki, 19 Haziran çekilişinde kazandıran numaralar ne?
Çarşamba günleri gerçekleşen Şans Topu'nun dün akşamki çekilişinde büyük ikramiye İstanbul Gaziosmanpaşa'dan bir kişiye çıktı. Talihli kişi 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş kazandı. Şans Topu'nda geçen hafta devir yaşanmıştı.
19 Haziran Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 15-16-17-27-28+04
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85’er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80’er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15’er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95’er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55’er kuruş ikramiye alacak.