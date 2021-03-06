Sapık komşu dehşeti! 92 yaşındaki kadını boğarak öldürdü

Aydın Sultanhisar ilçesinde Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Hanım Pınarlı'nın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hanım Pınarlı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ KOMŞU ÇIKTI, YAŞLI KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı. A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi. (DHA)



