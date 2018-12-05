Sarallar grubuna operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da bazı iş adamları, borçlarına karşılık kendileriyle bağlantı kuran ve Sarallar grubundan olduklarını söyleyen bazı kişilerin zorla çek ve senet imzalattıklarını söyleyerek polise başvurdu.

Başvurular üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ümit ve Tufan S.’nin yönettiği grubun tehditle tahsilat yaptığı, zorla çek senet imzalattırdığı ve yağma olaylarına karıştığı belirlendi. İstanbul’da 20 olay gerçekleştiren grupla ilgili 30 iş adamının şikayetçi olduğu belirtilirken, sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

MİLYONLUK ÇEK SENET ELE GEÇİRİLDİ

Organize Şube ekipleri, Ümit ve Tufan S.’nin de arasında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 600 mermi, 1 milyon TL değerinde çek ve senet ele geçti. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (Hürriyet)



