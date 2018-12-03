Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeroloji Kurumu'nun verilerine göre, kirli havada bulunan PM2,5 zararlı partikül oranı dün gece 245 seviyesine çıktı. Bu derece "çok sağlıksız (mor)" seviye olarak tanımlanıyor.

Yoğun hava kirliliği ve sis nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesi de düşerken, bu sabah Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Hava kirliliğinden etkilenmek istemeyen Saraybosnalılar, yüzlerine maske takıp, ağız ve burunlarını şallarıyla kapatıyor.

Öte yandan, ABD'nin dünya genelindeki diplomatik temsilciliklerinde yapılan ölçümlere göre, Saraybosna dün dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı şehir oldu.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Saraybosna'da kış aylarında artık rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

AA