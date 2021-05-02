Moda Saraydaki etkinlikte Pınar Bent rüzgarı

Saraydaki etkinlikte Pınar Bent rüzgarı

Moda

Saraydaki etkinlikte Pınar Bent rüzgarı

Sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu’da da gelinlik denince akla ilk gelen tasarımcılar arasında yer alan İzmirli Pınar Bent, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen, iki gün süren ‘5. Gelin Damat Fashion Day 2021’ etkinliğinin final defilesine imza attı.

02 Mayıs 2021, Pazar 12:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Defile, hem iddialı gelinlik tasarımları hem de podyuma çıkan, aralarında Ivana Sert, sunucu Zahide Yetiş, 31. Best Model of the World birincisi Faslı model Iman Casablanca ve Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak’ın da yer aldığı isimlerle dikkat çekti. Tasarımları beğeni toplayan Bent, hem İzmirli meslektaşlarından hem de moda dünyasının ünlü isimlerinden aldığı olumlu yorumların mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2021 gelinlik modasıyla ilgili tüyolar da veren Bent, “Bu yıl krem rengi revaçta. Ben, tasarımlarımda yerli kumaşlar kullanıyorum. Taşlarımız ise Uzak Doğu’dan geliyor” dedi.

İlandır

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Bana yalan söyleme
Filiz Özkol
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Burun estetiğinde gerçekçi beklentiler
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Renkli giyinmeyi sevenlere: Mutlaka takip etmeniz gereken 8 influencer