Saraydaki etkinlikte Pınar Bent rüzgarı

Defile, hem iddialı gelinlik tasarımları hem de podyuma çıkan, aralarında Ivana Sert, sunucu Zahide Yetiş, 31. Best Model of the World birincisi Faslı model Iman Casablanca ve Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak’ın da yer aldığı isimlerle dikkat çekti. Tasarımları beğeni toplayan Bent, hem İzmirli meslektaşlarından hem de moda dünyasının ünlü isimlerinden aldığı olumlu yorumların mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2021 gelinlik modasıyla ilgili tüyolar da veren Bent, “Bu yıl krem rengi revaçta. Ben, tasarımlarımda yerli kumaşlar kullanıyorum. Taşlarımız ise Uzak Doğu’dan geliyor” dedi.

İlandır