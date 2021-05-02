Saraydaki etkinlikte Pınar Bent rüzgarı
Sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu’da da gelinlik denince akla ilk gelen tasarımcılar arasında yer alan İzmirli Pınar Bent, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen, iki gün süren ‘5. Gelin Damat Fashion Day 2021’ etkinliğinin final defilesine imza attı.
02 Mayıs 2021, Pazar 12:23 Son Güncelleme:
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Defile, hem iddialı gelinlik tasarımları hem de podyuma çıkan, aralarında Ivana Sert, sunucu Zahide Yetiş, 31. Best Model of the World birincisi Faslı model Iman Casablanca ve Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak’ın da yer aldığı isimlerle dikkat çekti. Tasarımları beğeni toplayan Bent, hem İzmirli meslektaşlarından hem de moda dünyasının ünlü isimlerinden aldığı olumlu yorumların mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2021 gelinlik modasıyla ilgili tüyolar da veren Bent, “Bu yıl krem rengi revaçta. Ben, tasarımlarımda yerli kumaşlar kullanıyorum. Taşlarımız ise Uzak Doğu’dan geliyor” dedi.
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