Şarbon nedir? Şarbon belirtileri nelerdir?

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Şarbon genellikle sadece inek ve koyun gibi çiftlik hayvanlarını etkiler. Ancak enfekte hayvanlarla veya onlardan gelen ürünlerle temas halindeyseniz şarbona maruz kalmanız mümkündür. Şarbon için risk altındaki diğer kişiler arasında, laboratuvarda şarbon ile çalışan veya biyoterörizm nedeniyle buna maruz kalan kişiler bulunmaktadır.

Şarbon bulaşıcı değildir, bu yüzden diğer insanlara bulaştıramazsınız.

Eğer maruz kalabileceğinizi düşünüyorsanız hemen bir doktora görünmelisiniz.

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, sporlu üreyen bir bakteri olan Bacillus anthracis'in neden olduğu nadir fakat ciddi bir hastalıktır. Şarbon genellikle hayvancılık ve vahşi av hayvanlarını etkiler. İnsanlara hasta hayvanlarla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bulaşabilir.

Şarbonun insandan insana bulaştığına dair hiçbir kanıt yoktur, ancak şarbon cilt lezyonlarının doğrudan temas yoluyla bulaşıcı olabileceği olasıdır. Genellikle,şarbon gibi bakteriler vücuda derideki bir yaradan girer. Ayrıca, kirli etleri yiyerek veya bakterileri teneffüs ederek şarbona maruz kalabilirsiniz.

Şarbona nasıl enfekte olduğunuz bazı çeşitli belirtiler gösterir. Bu belirtiler cilt yaralarından kusmaya kadar çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir.

Şarbon belirtilerini öğrenmek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

ŞARBON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu durumda, belirtiler bakterilere maruz kaldıktan sonraki yedi gün içinde gelişir. Solunum şarbonuna maruz kaldıktan sonra, semptomların ortaya çıkması haftalar alabilir.

KUTANÖZ ŞARNON

Kutanöz şarbon enfeksiyonu vücudunuza cildinizdeki bir kesik veya başka bir yaradan girer. Bu, hastalığın alındığı en yaygın yoldur. Aynı zamanda en hafifidir. Uygun tedavi ile, deri şarbonu nadiren ölümcüldür. Kutan şarbonun belirti ve semptomları:

Ağrısız bir ağrıya hızla dönüşen bir böcek ısırığına benzeyen kabarık bir şişlik

Boğaz ve yakındaki lenf bezlerinde şişlik

Şarbon enfeksiyonunun bu şekli, enfekte bir hayvandan az pişmiş et tüketerek başlar. Belirtiler ve semptomlar şunları içerir:

• Mide bulantısı

• Kusma

• Karın ağrısı

• Baş ağrısı

• İştah kaybı

• Ateş

• Hastalığın ilerleyen aşamalarında şiddetli, kanlı ishal

• Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu

• Şişmiş boyun

İNHALASYONEL ŞARBON

Bu şarbon soluma yoluyla gerçekleşir. Bu şarbon türü ölümcüldür. İnhalasyon şarbonunun ilk belirtileri ve semptomları şunları içerir:

Boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik ve kas ağrıları gibi grip benzeri semptomlar birkaç saat veya birkaç gün sürebilir

Hafif göğüs rahatsızlığı

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Kan tükürme

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİYİM?

Yaygın olarak görülen birçok hastalık gribe benzeyen semptomlarla başlar. Boğaz ağrınızın ve ağrıyan kaslarınızın şarbon nedeniyle olma ihtimali çok düşüktür.

Maruz kaldığınızı düşünüyorsanız örneğin, şarbonun oluşabileceği bir ortamda çalışıyorsanız değerlendirme ve bakım için derhal doktora başvurun.



