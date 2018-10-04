Sarhoş polis dehşet saçtı: 3 ölü

Başkent Addis Ababa’nın merkezindeki Bole Mahallesi’nde yaşanan olayda, sarhoş bir polis memuru, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple, iki mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Silah seslerinin ardından olay yerine gelen başka bir polis ekibi ise iki polisi öldüren sarhoş polisi vurarak etkisiz hale getirdi.

YENİ MEZUN OLMUŞ

Sarhoş polisin de olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Arkadaşlarını vuran polis memurunun yeni mezun olduğu ve geçen yıl federal polis teşkilatına katıldığı öğrenildi.



