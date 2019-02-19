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Sarıgöl’de hava sıcaklığı yaz aylarını aratmadı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar ulaşırken kırsal kesimlerdeki papatyaların ve meyve ağaçlarının çiçek vermesi şaşkınlığa neden oldu

19 Şubat 2019, Salı 20:02
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Sarıgöl’de hava sıcaklığı yaz aylarını aratmadı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Hava sıcaklıklarının 20 dereceleri bulmasıyla birlikte kırsal kesimlerde papatyalar ve meyve ağaçları çiçek açtı.

Sıcak havayı fırsat bilen Sarıgöllü çiftçiler bağlarında çift sürme, bağ bağlama, gübreleme, üzüm bağlarının kırılan direklerini yenileme, çubuk toplama, tel gerdirme gibi kışlık bağ bakımlarını rahatlıkla tamamladı.

''HER TARAF PAPATYA AÇTI''

Hava sıcaklıklarının yeniden düşmesinin beklendiğini ve bu nedenle de endişe duyduklarını belirten çiftçi Hasan Hasırcı, "Sarıgöl’de hava sıcaklıkları 19-20 derece. Her taraf papatya açtı. Meyve ağaçlarından bademler, şeftaliler, kayısılar açtı.

Bizler de bağlarımızda kışlık çalışmalarımızı yapmaktayız. Ancak,meteoroloji'den alınan bilgiler soğukların geleceği yönde bu bizleri endişelendiriyor" dedi.

MANİSA (İHA)

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